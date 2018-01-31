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Роман Насиров считает незаконным увольнение с должности председателя ГФС

31 января 2018 года Источник:112.ua

Отстраненный от своих обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что узнал из СМИ о своем увольнении и считает решение КМУ незаконным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же, как и мое отстранение прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ. А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более не взяли объяснений. А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту», — написал он.

Р.Насиров добавил, что собирается заняться доказательствами своей невиновности и незаконности увольнения.

Напомним, что сегодня Кабинет Министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Отметим, что на данный момент в отношении Насирова проводится расследование. 10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт.

По версии следствия, Насиров в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме Онищенко, на общую сумму 2,019 млрд грн.

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