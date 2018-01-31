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Генпрокурор: Н.Азаров и С.Арбузов объявлены в розыск

31 января 2018 года Источник:Газета.ua

Бывших премьер-министра Николая Азарова и председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова объявили в розыск. Об этом в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации Виктора Януковича объявлено о подозрении и объявлены в розыск ряд лиц. Так, подозрение предъявлено:

- бывшему премьер-министру Николаю Азарову по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта» сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2,2 млрд грн;

- бывшему председателю НБУ Сергею Арбузову по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

Генпрокурор также сообщил, что были задержаны Н. Игнатченко и А. Фролова, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд гривен.

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