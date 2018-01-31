Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Как обеспечить безопасность бизнеса в 2018 году? Juscutum делает новый шаг в развитии

Одна из сильнейших в стране практик безопасности бизнеса Juscutum делает новый шаг в развитии. Адвокаты усиливают компетенции комплаенса и внутренних расследований.

Подразделение адвокатского объединения Juscutum создали в 2012 году, без четкого позиционирования на тот период, но уже с запросом на высокие позиции в рейтингах. Партнеры компании с нуля придумывали то, что должно было выделить из классической уголовной практики компетенции по защите бизнеса. Вначале было сложно сформулировать название практики, и звучало оно как «практика правовой безопасности бизнеса». Сегодня слово «правовой» выпало из названия, а команда Juscutum по защите бизнеса серьезно набрала в рейтингах и принесла компании успех. Уже никому не нужно объяснять, чем занимаются эти адвокаты.

Давление правоохранительных органов на украинский бизнес в 2018 году усиливается со всеми вытекающими отсюда последствиями: это обыски, допросы, изъятие техники и документов. Дополнительно рынок криптовалюты ощущает давление со стороны силовых структур, а это значит, что работа адвокатов требует новых нестандартных подходов.

В этом году в своей деятельности компания выделяет и усиливает компетенции комплаенса и внутренних расследований. Практика безопасности бизнеса будет активно работать над методиками взаимодействия с корпоративными службами безопасности, разрабатывать эффективные управленческие решения для бизнеса, направления внутренней безопасности. Эти направления практики будет курировать старший юрист Дмитрий Онученко, который и возглавит практику.

В 2018 году Juscutum продолжит развивать приложение Legal Alarm, а также выводит эксклюзивный продукт — онлайн-игру «Обыск на предприятиях», виртуальный квест, разработанный как следствие популярной деловой игры «Обыск». Оба продукта отвечают за предотвращение беспредела со стороны силовых органов. Команда практики продолжит работать над законодательными инициативами «Маски-шоу стоп!».

Не обошли стороной изменения и состав команды. Партнер практики Денис Овчаров принял решение развивать карьеру за пределами Juscutum, а практика продолжит свою работу в новом формате. В течение пяти лет он активно развивал практику и вывел ее на новый уровень в классической юриспруденции. Команда компании благодарит Дениса Овчарова за его вклад в развитие компании, предприимчивость, гибкость и выносливость в работе. «Мы остаемся партнерами по многим процессам и друзьями вовне профессиональной жизни», — сообщают в Juscutum.

В ближайшее время практика анонсирует ряд семинаров нового формата и обещает больше интересных новостей и ярких результатов работы.