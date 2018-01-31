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«Пластикс–Украина»: решения АМКУ основываются на нарушении принципа недискриминации участников торгов заказчиком при определении КП «Киевдорсервис» победителя торгов

31 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция, посвященная тендерным махинациям КП «Киевдорсервис». В частности, представители компании с иностранным капиталом «Пластикс-Украина» на собственном примере рассказали о дискриминационном характере условий проведения тендеров коммунальным предприятием.

«Мы не давали, не даем и не будем давать взятки», — заявил Иренеуш Дерек, совладелец, генеральный директор ООО «Пластикс-Украина», открывая мероприятие. Следуя таким убеждениям, компания, которая работает на рынке Украины 20 лет и является крупным налогоплательщиком, принципиально до 2014 года никогда не сотрудничала с государственными и коммунальными предприятиями. «С появлением системы Prozorro появилась возможность рассчитывать на равные условия для всех участников тендера и, ключевое, не контактировать напрямую с чиновниками», — рассказал он. Также Иренеуш Дерек привел несколько примеров реализации такой возможности и успешного сотрудничества, в том числе с госорганами.

Тем не менее с лета 2017 года компания «Пластикс–Украина» взяла участие в трех тендерах КП «Киевдорсервис» на закупку пленок для дорожных знаков. «В результате мы пришли к мнению, что предприятие сознательно отклоняет наши предложения в пользу других «своих» участников», — обозначил проблему г-н Дерек. Он сообщил, что такое впечатление сложилось после отклонения ценового предложения ООО «Пластикс Украина», лучшего во всех трех случаях.

Более подробно он остановился на процедуре проведения тендеров и причинах отклонения предложений.

Отметим, что все решения по всем трем тендерам коммунального предприятия были обжалованы в Антимонопольном комитете Украины. «Три из четырех решений АМКУ, вынесенных в пользу компании, основываются на нарушении принципа недискриминации участников торгов заказчиком при определении КП «Киевдорсервис» победителя торгов», — сообщил Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра EUCON.

Г-н Романчук также отметил, что коммунальным предприятием были проведены в общей сложности семь торгов на закупку пленок для дорожных знаков, и ни один из них, по сути, не состоялся.

Озвучил Ярослав Романчук и согласованную позицию в части соблюдения коммунальным предприятием ряда принципов при проведении торгов, назвав, в частности, пять основных требований:

- соблюдение принципа открытости и прозрачности на всех стадиях проведения закупок;

- соблюдение принципа недискриминации участников;

- наличие объективной и беспристрастной оценки тендерных предложений;

- предотвращение коррупционных действий;

- добросовестная конкуренция.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время будет проинформирована КГГА о данной ситуации с просьбой взять ее под личный контроль, а также подготовлено и направлено соответствующее обращение в Офис бизнес-омбудсмена.

«Не будет на Украине новых инвесторов, если спокойно не смогут работать старые», — подвел итоги пресс-конференции Иренеуш Дерек.

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