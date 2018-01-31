Сегодня 31 января 2018 года, 20:53

Для роста украинской экономики планируется принять 35 законопроектов

Правительство презентовало разработанный совместно с Президентом Украины, бизнесом, парламентскими фракциями пакет из 35 законопроектов, призванных решить 5 основных задач: относительно защиты бизнеса, дерегуляции и улучшения делового климата, облегчения доступа к финансированию и государственным ресурсам, поощрения инноваций.

Принятие этих инициатив позволит нарастить экономическую мощь и улучшить позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Если у нас была осень реформ, то теперь нас ждут весна и лето реформ, — отметил премьер. — Уверен, что совместно с парламентом мы объединимся и сможем принимать решения. Предложенные нами 35 законопроектов создают качественные условия для изменений».

В частности, речь идет о создании Службы финансовых расследований, модернизации работы таможни, усилении института бизнес-омбудсмена. В сфере дерегуляции акцент сделан на детенизации экономики, упрощении ведения бизнеса в различных сферах, прежде всего в нефтегазовой. Предусматривается обеспечение доступа к кредитным ресурсам, формирование товарных бирж, упрощение инвестиционной деятельности, урегулирование процедуры банкротства, приватизации.