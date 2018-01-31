Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 января 2018 года, 20:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Для роста украинской экономики планируется принять 35 законопроектов

31 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство презентовало разработанный совместно с Президентом Украины, бизнесом, парламентскими фракциями пакет из 35 законопроектов, призванных решить 5 основных задач: относительно защиты бизнеса, дерегуляции и улучшения делового климата, облегчения доступа к финансированию и государственным ресурсам, поощрения инноваций.

Принятие этих инициатив позволит нарастить экономическую мощь и улучшить позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Если у нас была осень реформ, то теперь нас ждут весна и лето реформ, — отметил премьер. — Уверен, что совместно с парламентом мы объединимся и сможем принимать решения. Предложенные нами 35 законопроектов создают качественные условия для изменений».

В частности, речь идет о создании Службы финансовых расследований, модернизации работы таможни, усилении института бизнес-омбудсмена. В сфере дерегуляции акцент сделан на детенизации экономики, упрощении ведения бизнеса в различных сферах, прежде всего в нефтегазовой. Предусматривается обеспечение доступа к кредитным ресурсам, формирование товарных бирж, упрощение инвестиционной деятельности, урегулирование процедуры банкротства, приватизации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»

Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом