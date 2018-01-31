Госгеокадастр лишен права принимать решения по распоряжению землей за пределами населенных пунктов без согласия общин

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение, которое лишает структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов — без согласия объединенных территориальных общин.
«С завтрашнего дня ни один Геокадастр страны не имеет права принимать единоличные решения, - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. — Не дай Бог кто-то попытается передать землю за пределами населенного пункта (без согласия ОТО). За это будет четкая уголовная ответственность — выбросим из кабинета».
Проблемный вопрос состоял в том, что объединенные территориальные общины управляют своей территорией только в пределах населенных пунктов, а за их пределами землей управляет государство. Главы объединенных общин поднимали вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление общин, в парламенте ведутся дискуссии по этому поводу. Поэтому правительство приняло решение разрешить вопрос путем принятия распоряжения КМУ.
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