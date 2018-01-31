Кабмин исключил три страны из списка офшоров

Кабинет Министров Украины исключил Латвию, Эстонию и Грузию из списка стран, операции с резидентами которых признаются контролированными. Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 31 января.
Согласно отдельным нормам Налогового кодекса Украины, к указанной категории государств относятся те государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий (корпоративный налог) на 5% или более % ниже, чем на Украине. Кроме того, к таким странам Украина относит государства и территории, которые предоставляют субъектам хозяйствования льготные режимы налогообложения либо фактически позволяют им не платить указанный налог или платить его по пониженной по сравнению с Украиной ставке.
Однако три указанные страны предоставили Украине информацию о том, что их налоговая система предусматривает налогообложение корпоративным налогом по ставке 15-20% при выплате дохода, что не соответствует критериям формирования Украиной списка стран с контролируемыми операциями.
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