Сегодня 31 января 2018 года, 20:53

Суд открыл производство о защите достоинства из-за высказываний в Facebook

В Самарском районном суде г. Днепропетровска впервые открыто производство о защите достоинства, чести и деловой репутации лица в связи с высказываниями в соцсети Facebook.

Истица Б. обратилась в суд с иском за защитой нарушенных прав в связи с распространением информации о ней на странице открытой общедоступной группы в социальной сети Facebook. Истица считает это «травлей» и требует привлечь ответчиков к ответственности, признать недостоверной информацию, которая унижает достоинство, честь и деловую репутацию, и обязать ответчика опровергнуть ее способом, которым она была распространена.

Поскольку один из ответчиков находится на службе в Вооруженных Силах Украины, по его ходатайству судебное заседание назначено на 14 февраля 2018 года.

Дело рассматривается в открытом судебном заседании, и на первом же заседании присутствовала группа поддержки ответчиков — члены НОД «Правый сектор», что свидетельствует об общественном интересе к этому делу, акцентируют внимание в пресс-службе суда.