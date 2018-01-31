В кассационных гражданском и административном судах ВС избрали судей-спикеров

Во время собрания судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 января избраны судьи-спикеры. Ими стали Владимир Бевзенко, Владимир Кравчук и Игорь Олендер.
Также судьи КАС ВС определились с кандидатами в делегаты XV очередного съезда судей Украины. Это судьи Владимир Кравчук, Игорь Олендер и Татьяна Стрелец.
Собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда 31 января также избрало судей-спикеров — Дмитрия Луспеника, Елену Белоконь и Виктора Пророка.
Кандидатами в делегаты съезда судей Украины от КГС ВС стали судьи Елена Сытник, Олег Ткачук и Наталья Лященко.
XV очередной съезд судей Украины состоится 5-6 марта 2018 года, а Пленум Верховного Суда, во время которого будут утверждены кандидатуры делегатов, — 2 февраля 2018 года.
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