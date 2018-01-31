Усиливается контроль за заготовкой и реализацией древесины

Начальников областных управлений лесного и охотничьего хозяйств и руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Гослесагентства, обязали усилить контроль за заготовкой и реализацией древесины.
«Обеспечить ведение электронного учета древесины на лесохозяйственных предприятиях с внесением информации обо всей заготовленной и реализованной древесины в систему электронного учета древесины и обеспечить регистрацию заключенных договоров в системе», — говорится в приказе, принятом по результатам заседания коллегии Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В частности, поручено усилить контроль за выполнением договоров купли-продажи древесины, заключенных по результатам аукционных торгов.
Кроме того, согласно приказу, должна быть прекращена реализация подведомственными лесохозяйственными предприятиями древесины по прямым договорам подрядчикам, которые выполняют работы по заготовке древесины и не участвуют в аукционных торгах, сообщает пресс-служба Гослесагентства.
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