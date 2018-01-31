Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Государственная сертификация отменена, но выданные сертификаты продолжают действовать

С начала 2018 года утратил силу Декрет КМУ от 10.05.93 № 46-93 «О стандартизации и сертификации». В связи с этим государственная система сертификации прекратила свое существование, и с указанной даты отсутствуют правовые основания осуществления органами по сертификации деятельности в качестве назначенных органов по сертификации в государственной системе сертификации.

Следовательно, с 1 января 2018 года органы по сертификации при проведении любых видов работ по сертификации не могут использовать в своей деятельности бланки документов (кроме бланков копий документов) государственной системы сертификации.

Обращая на это внимание, Минэкономразвития Украины в письме от 12.01.2018 № 3433-06/1382-07 отмечает следующее. В Реестре государственной системы сертификации зарегистрированы сертификаты соответствия на продукцию и услуги, сертификаты на системы управления, аттестаты производства и свидетельства о признании соответствия, срок действия которых заканчивается после 1 января 2018 года. При этом законодательством не установлен переходный период срока действия документов, выданных в государственной системе сертификации.

В Верховном Совете Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий ограничение срока действия таких сертификатов и свидетельств. В случае его принятия документы, выданные в государственной системе сертификации, будут действовать не позднее чем до 1 января 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития отмечает, что в течение срока действия документов, выданных в госсистеме сертификации, осуществляется технический надзор, проведение которого предусмотрено этими документами, за стабильностью показателей, подтвержденных этими документами во время изготовления продукции (предоставления услуг). До урегулирования вопроса о переходном периоде на законодательном уровне документы, выданные в госсистеме сертификации до 1 января 2018 года, остаются действующими до окончания срока их действия, определенного в этих документах, при условии проведения органами по сертификации технического надзора с периодичностью, предусмотренной в указанных документах.

Знак соответствия государственной системы сертификации может использоваться только для продукции, на которую действуют документы, выданные до 1 января 2018 года. Форма знака, правила и условия его нанесения должны быть определены в лицензионных соглашениях, заключенных между органами по сертификации и заявителями на сертификацию.