Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Государственная сертификация отменена, но выданные сертификаты продолжают действовать

31 января 2018 года Источник:Частный предприниматель

С начала 2018 года утратил силу Декрет КМУ от 10.05.93 № 46-93 «О стандартизации и сертификации». В связи с этим государственная система сертификации прекратила свое существование, и с указанной даты отсутствуют правовые основания осуществления органами по сертификации деятельности в качестве назначенных органов по сертификации в государственной системе сертификации.

Следовательно, с 1 января 2018 года органы по сертификации при проведении любых видов работ по сертификации не могут использовать в своей деятельности бланки документов (кроме бланков копий документов) государственной системы сертификации.

Обращая на это внимание, Минэкономразвития Украины в письме от 12.01.2018 № 3433-06/1382-07 отмечает следующее. В Реестре государственной системы сертификации зарегистрированы сертификаты соответствия на продукцию и услуги, сертификаты на системы управления, аттестаты производства и свидетельства о признании соответствия, срок действия которых заканчивается после 1 января 2018 года. При этом законодательством не установлен переходный период срока действия документов, выданных в государственной системе сертификации.

В Верховном Совете Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий ограничение срока действия таких сертификатов и свидетельств. В случае его принятия документы, выданные в государственной системе сертификации, будут действовать не позднее чем до 1 января 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития отмечает, что в течение срока действия документов, выданных в госсистеме сертификации, осуществляется технический надзор, проведение которого предусмотрено этими документами, за стабильностью показателей, подтвержденных этими документами во время изготовления продукции (предоставления услуг). До урегулирования вопроса о переходном периоде на законодательном уровне документы, выданные в госсистеме сертификации до 1 января 2018 года, остаются действующими до окончания срока их действия, определенного в этих документах, при условии проведения органами по сертификации технического надзора с периодичностью, предусмотренной в указанных документах.

Знак соответствия государственной системы сертификации может использоваться только для продукции, на которую действуют документы, выданные до 1 января 2018 года. Форма знака, правила и условия его нанесения должны быть определены в лицензионных соглашениях, заключенных между органами по сертификации и заявителями на сертификацию.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

24-25.02.18 VIII Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»

Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом