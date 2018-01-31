Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

«Национальные дружины» не будут патрулировать улицы с оружием

Координатор ОО «Национальные дружины» Игорь Михайленко сегодня во время пресс-конференции заявил, что дружинники не будут контролировать улицы с оружием, а руководство организации запрашивает информацию о наличии оружия у желающих вступить в состав ОО на случай вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

«Не факт, что не произойдет той самой ситуации, когда один безумный главнокомандующий соседней страны пойдет в наступление на Киев, что наша власть не соберет манатки и не убежит куда-нибудь на острова. И кто будет защищать Украину — дезорганизованная армия, у которой нет главнокомандующего?.. Поэтому я хочу знать, у кого из моих соратников есть оружие, чтобы быстро сплотиться в одном месте, в одной конкретной точке и принять бой», — заявил Игорь Михайленко.

Также он отметил, что речь идет не о патрулировании улиц как таковом, а о «решении насущных проблем», в частности, о защите водохранилищ от браконьеров, противодействии вырубке лесов, борьбе с нелегальными «наливайками».

В свою очередь, председатель организации Игорь Бобер отметил, что «дружины» будут наводить порядок на улицах и работать с молодежью. Сейчас в состав «Национальных дружин» входит до тысячи человек.