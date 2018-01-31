Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Эксперты назвали три шага для минимизации рисков на случай проверок по ТЦО в сфере IT

В офисе KPMG проходит семинар на тему налогообложения в сфере IT. «Проверок желательно не допускать», — выступая с докладом, отметил старший менеджер группы трансфертного ценообразования KPMG Владимир Чижиков. Проверка может длиться до 600 рабочих дней, отвлекая ресурсы компании. Каждый пятый запрос о предоставлении документов завершается проверкой.

Документация по ТЦО должна храниться не менее семи лет. Не исключено, что проверка за 2014 год состоится в 2020 году, добавил спикер. За каждый день просрочки после уплаты штрафа начисляется пеня в размере 300 долларов США в день.

Всего в нашей стране начислено санкций на сумму 2,5 млрд грн по итогам проведения 20 проверок относительно ТЦО. В среднем на одну проверку приходится 125 млн грн. По его словам, штрафы по ТЦО превращаются у фискалов в «основную бюджетообразующую статью». Не все плательщики согласились с решением ГФС и пошли в суд. По статистике ОЭСР, 60% штрафов в мире касаются ТЦО.

«Налоговая уже обращает внимание на IT-компании», — отметил спикер. В двух случаях доначислены значительные суммы. В прошлом году ГФС занималась проверками экспортеров, в частности аграрных.

Владимир Чижиков представил один из реальных кейсов сервисной компании. Модель ценообразования: Cost+10%. Компания осуществляла контролируемые операции с нерезидентом, а он в свою очередь проводил неконтролируемую операцию с клиентом группы. Налоговые органы посчитали, что цена ниже рыночной. Плательщик использовал метод чистой прибыли и базу «Руслана». Налоговики провели альтернативное расследование, и рыночный диапазон рентабельности составил 15-20%, а не 1-5%, как посчитал налогоплательщик. Чем объясняется разница? Налоговики изучали сопоставимые компании, отбросив входящие в группы компании, фирмы с несопоставимыми доходами либо числом сотрудников. В итоге были найдены три альтернативные, наиболее сопоставимые компании. Сумма доначислений составила миллионы гривен. Задача компании в суде — предоставить доказательства, что избранные ею компании являются сопоставимыми. Нормальная наценка в сфере, касающейся R&D, не может превышать 5%, считает Владимир Чижиков.

Также г-н Чижиков отметил, что налоговые органы проверяют документацию по ТЦО формально: она должна содержать предусмотренную в статье 39 Налогового кодекса структуру. Если международная компания продает мастер-файл, то он должен быть переведен на украинский язык. Выявлением рисков по ТЦО занимаются 100 сотрудников ГФС в регионах и 20 в Киеве.

Снизить риски, по словам Владимира Чижикова, могут три шага:

1) составление качественных документов (большие и подробные тексты могут дезориентировать проверяющих);

2) детальная проработка сравнительных исследований;

3) тщательное изучение каждой сопоставимой компании.