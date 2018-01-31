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В парламенте подняли вопрос запуска экспортно-кредитного агентства

31 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Необходимо в ближайшее время реализовать запуск экспортно-кредитного агентства (ЭКА) согласно соответствующему закону, заявили участники круглого стола, который состоялся в Верховном Совете Украины. Закон об ЭКА был принят еще в конце 2016 года в результате почти двухлетней работы и дискуссий, а вступил в силу 1 января 2017-го.

«Для его создания есть все условия, почему же ЭКА не создано и не поддерживает украинских производителей несырьевой продукции на иностранных рынках?» — интересуется председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. По его словам, закон тщательно нарабатывали и отшлифовывали лучшие экономисты и финансисты страны, ЭКА должно помочь производителям через эффективную «финансовую обертку» сделать их продукцию более конкурентной на внешних рынках и, соответственно, радикально увеличить объемы экспорта.

Торговый представитель Украины Наталья Никольская считает, что запустить ЭКА нужно уже в этом году. В выступлениях участников круглого стола также обращалось внимание на необходимость увеличения финансирования на деятельность агентства. Кроме того, в связи с созданием ЭКА целесообразно рассмотреть и вопрос о создании ипотечного банка, который будет заниматься страхованием экспортных рисков, финансированием проектов внутри страны и т.п. Для того, чтобы заработало экспортно-кредитное агентство, нужно чтобы в Украине заработала вся экспортная система, отмечалось в выступлениях экспертов.

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