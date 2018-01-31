Общественные объединения могут подать кандидатуры в состав конкурсных комиссий ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба 30 января с.г. утвердил Порядок проведения конкурса для назначения на должности в ГБР. Согласно документу, конкурсы на занятие должностей в центральном аппарате ГБР и его территориальных органах проводят конкурсные комиссии в составе 5 членов, из них три обязательно должны быть представителями ГБР, а еще два — как от ГБР, так и от других государственных органов или общественных объединений.
Для соблюдения принципа прозрачности конкурсного отбора ГБР обратилось к общественным объединениям с предложением подать свои кандидатуры для включения в состав двух конкурсных комиссий. Общественные объединения и кандидаты от них должны соответствовать определенным требованиям. Подать документы касательно кандидатов необходимо до 6 февраля.
Комитет по отбору представителей общественных объединений путем голосования определит, кто войдет в состав конкурсных комиссий. В ГБР отмечают, что кандидаты должны понимать уровень нагрузки и ответственности для членов конкурсных комиссий и быть готовыми уделить достаточно времени для работы в их составе.
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