Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

«Феминизация юридической профессии»: IBA о роли женщин в юрбизнесе

Отчет Подразделения по правовой политике и исследованиям Международной ассоциации юристов (IBA) призывает руководство юридических фирм взять на себя ответственность за политику в области разнообразия. Эксперты приводят аргументы в пользу пересмотра структур фирм с учетом гендерного баланса.

В докладе «Женщины в коммерческой юридической практике» говорится, что термин «феминизация профессии юриста» является неправильным и вводящим в заблуждение. С 1980-х годов женщины увеличили свое представительство в юрбизнесе и численно превосходят мужчин в данной сфере, однако их представительство в качестве долевых партнеров (equity partners) в юридических фирмах остается низким, часто менее 20%.

Примечательно, что в соседних с Украиной странах ЕС роль женщин-юристов особенно заметна: «Женщины занимают видное место в юридической профессии в некоторых восточноевропейских странах, таких как Болгария, Латвия, Польша и Румыния, где женщины составляют около 50% адвокатов».

В рамках исследования почти 6 000 человек (женщин и мужчин) из разных стран поучаствовали в опросе. Цель опроса — выяснить, почему женщины по-прежнему сталкиваются с барьерами на самых высоких должностях в коммерческих юридических фирмах. «Признание предвзятости является первым шагом на пути к изменению, поскольку это может привести к повышению эффективности и осуществлению справедливой политики», — комментирует Патрисия Менендес-Камбо, зампредседателя Группы по интересам женщин-юристов IBA.

«Некоторым фирмам все же приходится понимать ту огромную ценность, которую женщины могут принести, и нам нужно как можно больше союзников, чтобы это произошло на всех уровнях», — сообщила по поводу результатов исследования Каролина Занг, управляющий партнер ЮФ Zang, Bergel & Vines Abogados (Аргентина).

Особенно важным остается вопрос гибкого рабочего времени, позволяющего соединять работу и семейные обязанности для сотрудниц юрфирм. «Несмотря на то, что гибкие рабочие механизмы доступны в большинстве юридических фирм, отчет показывает, что женщины и в меньшей степени мужчины опасаются, что просьба о гибких рабочих режимах может нанести ущерб их карьерным перспективам. Женщины также заявили, что они часто не чувствуют поддержки со стороны клиентов, коллег и руководства», — констатирует Патрисия Менендес-Камбо. При этом Абе Шеар, партнер ЮФ Arnall Golden Gregory LLP, признает, что современные технологии упрощают эту задачу: юристы могут работать в любое время и в любом месте.

В то же время исследование также показало «тревожные уровни запугивания и шантажа» в профессии, которая гордится тем, что поддерживает верховенство закона и справедливость. Около 50% женщин и 30% мужчин сказали, что они испытали либо издевательства, либо запугивание. По сравнению с другими регионами эта проблема затрагивает женщин в Африке больше всего, также как и дискриминация по признаку этнической принадлежности. Из опрошенных женщин 67% заявили, что они подвергаются дискриминации по признаку пола (среди мужчин показатель составил 10%). Сексуальные домогательства и дискриминация в связи с семейными обязанностями также были значительно выше среди женщин.

Специалисты видят в гендерном равенстве не только этический аспект, но и экономический. «Мы теряем очень многих женщин, стремящихся к должности партнера или адвоката», — замечает главный исполнительный директор Gleiss Lutz (Германия) Александр Шварц. По его словам, фирмам нужно работать над привлечением и удержанием женщин в команде.