Майнинг и криптовалюты предлагается законодательно разделить

Председатель парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко призывает законодательно разделить майнинг и криптовалюты. Об этом он сказал, обращаясь к первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Степану Кубиву во время встречи с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка.
«До Революции достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга, сейчас, после давления силовых структур, эта доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюту, поскольку майнинг — это вычисления», — сказал он.
По его словам, украинские майнеры массово эмигрируют с Украины из-за давления правоохранительных органов.
«Тогда как Канада создает оптимальные для майнинга условия. Наши граждане едут туда и инвестируют туда деньги», — отметил Данченко.
По словам Кубива, этот вопрос можно решить в рамках разработки законопроекта.
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