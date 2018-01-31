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Сегодня 31 января 2018 года, 20:54

Стало известно, сколько в 2018 году будут получать матери-одиночки на детей

Названы суммы пособий, которые в этом году будут выделять одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам). Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на информационный журналистский запрос.

По информации ведомства, в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрено, что прожиточный минимум на детей в 2018 году составляет:

- на детей в возрасте до 6 лет

с 1 января 2018 года — 1492 грн,

с 1 июля — 1559 грн,

с 1 декабря — 1626 грн;

- на детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2018 года — 1860 грн,

с 1 июля — 1944 грн,

с 1 декабря — 2027 грн.

По статистической информации региональных органов социальной защиты населения, государственную помощь на детей в целом по Украине получили такое количество одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов):

- в 2008 году — 492,9 тыс. человек;

- в 2009 году — 562,2 тыс. человек;

- в 2010 году — 585,0 тыс. человек;

- в 2011 году — 591,5 тыс. человек;

- в 2012 году — 615,1 тыс. человек;

- в 2013 году – 640,8 тыс. человек;

- в 2014 году — 566,4 тыс. человек;

- в 2015 году — 591,9 тыс. человек;

- в 2016 году — 368,6 тыс. человек.

Также отмечается, что государственную помощь на детей, назначаемую одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам), по состоянию на 01.01.2018 получили 320,5 тыс. человек. За январь-декабрь 2017 года такая ​​помощь была выплачена на сумму 5 748 500 000 грн.

Согласно данным Министерства социальной политики, информация о регистрации актов гражданского состояния и их отмены относится к компетенции органов государственной регистрации актов гражданского состояния, которые в свою очередь подчинены Министерству юстиции Украины.