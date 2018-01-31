Украине предлагают законодательно урегулировать инвестиции в альтернативную энергетику

Представители Минэнергоугля Украины и ЕБРР обсудили развитие возобновляемой энергетики в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, со стороны ЕБРР предложили законодательно урегулировать финансирование проектов альтернативной энергетики на Украине с учетом международного опыта.
«Внедрение альтернативной энергетики позволит уменьшить использование ТЭС и выполнить обязательства Украины по сокращению выбросов», — идет речь в сообщении.
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