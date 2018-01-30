Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

Успех юридического аудита зависит от того, насколько хорошо он продуман и организован, — управляющий партнер ЮК EVERLEGAL Евгений Дейнеко

Слушатели Школы корпоративного права и M&A Legal High School ознакомились с основными правилами осуществления юридического аудита. Завершающее занятие данного модуля провел управляющий партнер ЮК EVERLEGAL Евгений Дейнеко, который построил свою лекцию в интерактивном формате, вместе с аудиторией находя ответы на вопросы, что такое юридический аудит и каковы его цели, а также решая практические задания.

Юридический аудит позволяет изучить различные аспекты бизнеса, выявить риски, идентифицировать возможные проблемы для подписания и закрытия сделки, исполнить обязанности менеджмента по проявлению должной заботы и осмотрительности, предоставить помощь в анализе другим консультантам, помочь в оценке бизнеса (результаты аудита могут влиять на цену приобретаемого объекта), отметил г-н Дейнеко. Важное место юридический аудит занимает в трансакционном процессе, при подготовке документов, идентификации проблем, структурировании сделки.

Процесс юридического аудита начинается со стартовой встречи с клиентом и подбора команды для проведения аудита, далее готовится информационный запрос, проводится сам аудит, по его результатам составляется отчет, который впоследствии обсуждается с клиентом. В частности, внутри команды должно царить понимание своих ролей и целей аудита, отметил лектор. Особое внимание г-н Дейнеко обратил на создание data room — хранилища документов о компании и бизнесе, которые предоставляются для проведения проверки. При общении с менеджментом компании важно получить всю необходимую информацию, определить проблемные моменты, подтвердить «отсутствующие» факты (например, отсутствие у компании каких-либо выпущенных ценных бумаг, кроме акций), оценить роль менеджмента в компании.

Отчет по результатам юридического аудита, как правило, оформляется как отдельный документ, но бывают случаи предоставления отчета в электронном письме. Также следует учитывать разницу между отчетами для покупателя и продавца. «Отчет — это инструмент, позволяющий клиенту принять взвешенное коммерческое решение», — отметил Евгений Дейнеко. Лектор советует провести встречу с клиентом, на которой обсудить отчет, чтобы узнать, удовлетворен ли клиент юридическим аудитом, глубиной анализа, удобен ли отчет по своей структуре, повлияет ли на структуру трансакции и трансакционные документы. Стоит задать клиенту вопрос, принес ли проведенный юридический аудит добавленную стоимость в сделку и в чем она выражается.

После теоретической части лекции слушатели LHS получили от лектора практическое задание, которое базировалось на работе с проектом юридического аудита: в различных кейсах необходимо было определить возможные риски, состав и размер команды, формат будущего отчета.

«Помимо юридических особенностей помните, что юридический аудит — это проект, и его успех зависит от того, насколько хорошо он продуман и организован», — резюмировал Евгений Дейнеко.