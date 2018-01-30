Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

СМИ: скоростной интернет в школах может появиться в ближайшие полгода

В рамках реализации Концепции развития цифровой экономики к скоростному спутниковому интернету украинские школы и садики могут подключить в ближайшие полгода. Об этом заявил генеральный директор Data Group Михаил Шелемба во время Digital Talk по случаю обсуждения принятой Концепции развития цифровой экономики на Украине до 2020 года.

«У нас как у единого оператора спутниковой связи на Украине есть возможность быстро, в течение полугода, подключить к скоростному спутниковому интернету все школы... Мы готовы сделать этот вклад в преодоление цифрового разрыва на Украине», — заявил М.Шелемба.

По его словам, подключение 10 тыс. объектов обойдется примерно в 100-200 млн грн.