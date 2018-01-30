Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

За два месяца прекратили деятельность 36 тысяч частных предпринимателей

За последние два месяца 36 тысяч физических лиц — предпринимателей прекратили свою деятельность, а начали ее лишь 27,5 тысячи. Об этом сообщает платформа Opendatabot.

5 декабря на Украине было зарегистрировано 1,774 миллиона ФЛП, сегодня активных частных предпринимателей насчитывается 1,763 млн. Наибольшая доля закрытых компаний наблюдается в Волынской (30%) и Запорожской (27%) областях. Наименьшая — в Одесской области (20%).

«По сравнению с прошлым годом такой скачок закрытых ФЛП не является драматичным. Вероятнее всего, такие изменения связаны с желанием людей закрыть «старые» дела перед Новым годом», — заявил основатель платформы Opendatabot Алексей Иванкин.

В прошлом году в связи с тем, что Президент Петр Порошенко подписал указ о налогообложении ФЛП, за первые несколько месяцев 2017 года прекратили свою деятельность более 300 тысяч ФЛП, а начали ее только 50 тысяч. В апреле 2017 года процесс закрытия ФЛП прекратился.

Напомним: в 2017 году на Украине зарегистрировали свою деятельность 71 тыс. компаний и 242 тыс. ФЛП.