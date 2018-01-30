Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

Do’s and don’ts юридического аудита назвала Зоряна Созанская-Матвийчук, советник ЮФ Redcliffe Partners

Юридический аудит — это прежде всего project management, поэтому его нужно правильно организовать, обратила внимание слушателей Школы корпоративного права и M&A Legal High School советник ЮФ Redcliffe Partners Зоряна Созанская-Матвийчук.

Анализируя классическую модель due diligence (оценка рисков с точки зрения инвестора), лектор отметила, что клиенты готовы платить за юридический аудит, поскольку они хотят понять суть объекта приобретения (определить активы и подтвердить права на них, решить вопрос о необходимости покупки, идентифицировать процедурные проблемы, которые могут быть связаны с трансакцией), подтвердить предложенную структуру и возможность реализации проекта; определить и смягчить риски; сформулировать задачи на будущее. Мотивы продавца при заказе аудита — подготовка бизнеса к продаже, экономия времени и денег, получение информации о рисках, определение факторов будущего развития компании и т.д.

При подготовке к проведению аудита г-жа Созанская-Матвийчук советует юристам понять цель соответствующей трансакции, сфокусироваться только на важных вопросах, использовать структурированный подход при анализе документов, вести коммуникацию с клиентом и не забывать о стоимости проведения аудита. Частые ошибки due diligence связаны с непониманием специфики определенной отрасли бизнеса, необходимостью изучения всех имеющихся документов (нужно критически оценить массив документов и выбрать необходимые), отсутствием единого подхода к проведению аудита. «Без определения необходимого объема работ стоимость аудита будет заоблачной, а результат — тяжелым для восприятия и анализа», — отметила лектор.

Проведенный аудиторами анализ может оказаться сложным для восприятия заказчиком и обойтись слишком дорого, поэтому целесообразно установить определенные ограничения: временные, стоимостные, касающиеся сути обязательств или активов. Аудиторские заключения оформляются как Full Report или Exceptions Only Report (краткое изложение) — данный вопрос решается с заказчиком. В целом структура заключения такова: вступление, краткий вывод, основная информационная часть (проблема, риск, решение), приложения.

Зоряна Созанская-Матвийчук, основываясь на собственном опыте определила «do’s and don’ts» юридического аудита. Обязательными элементами успешного проведения due diligence являются:

1) правильно сформированная команда: нужно убедиться в знаниях членов команды, рационально распределить обязанности, назначить руководителя — координатора команды, составить пособие для членов команды, проводить регулярные встречи внутри команды для информирования ее об ожиданиях клиента;

2) использование всех источников информации: открытые реестры, в том числе судебных решений, СМИ, интернет; документация предприятия; собеседования с работниками предприятия;

3) принцип «держать клиента в курсе»: следует правильно спланировать работу, согласовать с клиентом формат и сроки общения, задавать вопросы клиенту, понять основные цели его бизнеса;

4) правильное составление отчета: нужно излагать доступным языком, не перегружая текст юридическими терминами; показать клиенту всю картину; подавать информацию последовательно, в едином формате; предоставлять аргументированные утверждения.

По словам лектора, при юридическом аудите нельзя тратить зря время, задавать клиенту лишние вопросы (нужно уметь вовремя остановиться, если клиент не может или не хочет предоставить ответы), нарушать правила коммуникации в команде и с клиентом. Зоряна Созанская-Матвийчук советует юристам, которые проводят due diligence, всегда учитывать специфику рынка и тщательно исследовать все необходимые вопросы для составления четкого и понятного клиенту отчета.