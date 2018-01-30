Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

В Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег на Украине

На Украине сегодня существуют значительные риски отмывания денег. Об этом говорится в посвященном Украине отчете членов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), пишет DW.

Как сообщается, риски отмывания денег на Украине существуют из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности из-за фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

«Значительная доля теневой экономики, подпитываемая массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», — отмечают эксперты.

По мнению экспертов, главными механизмами отмывания денег на Украине остаются конвертационные центры, «которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны».

Вместе с тем отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление.

«Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда более мягкий, чем при предикатном (преступление, в результате которого возникли доходы, ставшие предметом отмывания средств, — ред.) правонарушении», — отмечают эксперты, подчеркивая необходимость введения более жесткого наказания за отмывание денег.

Так, эксперты рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение о том, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение».

Также эксперты считают необходимым проведение большего числа расследований и вынесения приговоров по делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищения госимущества и активов.