Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

Родственники жертв катастрофы MH17 выиграли суд в США против И.Гиркина

Группа родственников жертв катастрофы малазийского «Боинга» рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США. Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма Zembla.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых — граждане Нидерландов. Дело открыли против Игоря Гиркина (Стрелкова), который ранее был «министром обороны ДНР».

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долл. США — по 20 млн долл. США каждому. При этом отмечается, что шанс действительно получить компенсации «равен нулю», так как Гиркин в суд не явился, а по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников намерены арестовать имущество Гиркина, однако этого может быть недостаточно для выплат.

«Это дело не о деньгах, а о справедливости для семей. Мы хотим внимания на мировой арене для дела и для тех, кто несет ответственность за эту страшную трагедию», — отметил адвокат Флойд Уинсер.

Напомним: в результате крушения «Боинга» 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Сразу же после падения самолета в паблике сепаратистов «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение, что боевики в четверг сбили самолет в районе падения «Боинга».

В июле 2015 года родственники погибших пассажиров подали иск к Гиркину на 900 млн долларов США.