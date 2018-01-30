Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

Стало известно, когда Минюст представит публичный реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр неплательщиков алиментов будет публично представлен 6 февраля. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время отчетной пресс-конференции.

«Мы 6 февраля представляем публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет в доступе как для журналистов, так и для украинских граждан», — заявил П.Петренко.

По его словам, в этом реестре будут «все без исключения лица, которые не платят алименты? независимо от статуса, должности или пребывания на государственной службе».

Напомним^ 6 февраля вступает в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.