Стало известно, когда Минюст представит публичный реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр неплательщиков алиментов будет публично представлен 6 февраля. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время отчетной пресс-конференции.
«Мы 6 февраля представляем публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет в доступе как для журналистов, так и для украинских граждан», — заявил П.Петренко.
По его словам, в этом реестре будут «все без исключения лица, которые не платят алименты? независимо от статуса, должности или пребывания на государственной службе».
Напомним^ 6 февраля вступает в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.
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