Вызовы в суд будут публиковаться на официальном веб-портале судебной власти Украины

Ответчик, третье лицо, свидетель, зарегистрированное место жительства (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно, а также заинтересованные лица по делам о выдаче ограничительного предписания вызываются в суд посредством размещения объявления на официальном веб-портале судебной власти Украины. Об этом сообщается веб-портале судебной власти.
«Объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины должно быть размещено не позднее чем за 10 дней, а в случае рассмотрения дела о выдаче ограничительного предписания — не позднее 24 часов до даты соответствующего судебного заседания. После опубликования объявления о вызове лицо считается уведомленным о времени и месте рассмотрения дела», — сообщается на сайте.
Порядок публикации объявлений на веб-портале судебной власти Украины определяется Положением о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.
«Пунктом 10 пункта 2 переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» ГСА Украины рекомендовано до 31 декабря 2018 года обеспечить создание и надлежащее функционирование Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы», — отмечается на сайте.
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