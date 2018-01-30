КУС ВС определился с судьями-спикерами и кандидатами в делегаты на съезд судей

29 января с.г. собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда избрало судей-спикеров, а также кандидатов в делегаты на XV очередной съезд судей Украины. Об этом сообщается на сайте суда.
По результатам голосования судьями-спикерами избраны Светлана Яковлева, Татьяна Шевченко и Ирина Григорьева. В функции указанных судей будут входить налаживание эффективной коммуникации с общественностью и СМИ, создание действенного механизма освещения актуальных для общества вопросов, касающихся работы суда, в частности, процесса осуществления уголовного судопроизводства.
Для участия в работе XV очередного съезда судей Украины собрание судей рекомендовало Пленуму Верховного Суда избрать делегатами от Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Вячеслава Наставного, Льва Кишакевича и Виктора Остапука.
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