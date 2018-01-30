Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

Секретами успешной организации и оформления результатов аудита поделилась со слушателями LHS Оксана Крыжановская

«Due diligence начинается с того момента, когда юристы начинают продавать эту услугу», — отметила партнер ALEXANDROV & PARTNERS Оксана Крыжановская, рассказывая слушателям Legal High School об особенностях организации аудита. Лекция г-жи Крыжановской в рамках Школы корпоративного права и M&A была посвящена нюансам проведения проверки недвижимости, земли, бизнеса, а также оформлению результатов аудита.

На старте due diligence лектор рекомендует обязательно составлять письменный запрос на предоставление необходимых для аудита документов, при этом оформлять его в виде отдельного документа, четко формулировать требования и указывать сроки подачи документов. Кроме того, стоит попросить, чтобы документы предоставлялись отдельными блоками по мере их сбора, а в конце запроса указать, что список запрашиваемых документов предварительный и может расширяться. При проведении due diligence могут использоваться и нестандартные документы, например, соглашения об обмене информацией, конфиденциальности, неконкуренции, отметила Оксана Крыжановская.

Если в процессе due diligence необходимо проверить недвижимость, лектор советует запрашивать такие документы: правоустанавливающую, техническую документацию; документы, на основании которых совершалась сделка по приобретению объекта; договоры аренды; документы на землю; подтверждение балансовой стоимости; охранное свидетельство, если объект является памятником архитектуры или культуры; документы относительно обременений; судебные решения, касающиеся объекта; сметы на проведение строительных работ; документы относительно объектов незавершенного строительства и т.д. Если есть возможность, желательно выезжать на объект, советует г-жа Крыжановская.

Проверяя землю, нужно обратить внимание на правоустанавливающие документы, документы об изменении целевого назначения земли, а также проверить кадастровую карту, наличие судебных решений относительно данного земельного участка, генеральный и детальный план территории. Бывают случаи, что приходится даже делать топосъемку, выделять участок в натуре, рассказала лектор.

Высокий уровень сложности проведения due diligence наблюдается при проверке действующего бизнеса. В таком случае Оксана Крыжановская рекомендует изучить регистрационные документы во всех редакциях (уставы, учредительные документы, протоколы собраний и т.д.), проверить информацию относительно юрлиц — участников предприятия, дочерних компаний, просмотреть лицензии и другие разрешительные документы при их наличии. Важно проверить трудовые отношения на предприятии, документы, касающиеся прав интеллектуальной собственности, приватизации, доверенности от имени предприятия, информацию о судебных спорах и многое другое. Если планируется покупка бизнеса, в котором несколько собственников, нужно обратить внимание на акционерные соглашения и деятельность материнской компании.

Чтобы правильно оформить в письменном документе результаты due diligence, Оксана Крыжановская советует детально описать риски, связанные с приобретением актива, изложить четкие выводы и дать рекомендации относительно преодоления рисков, имплементации результатов аудита в сделку, подготовить алгоритм заключения сделки.

Лектор призвала слушателей LHS в случае проведения due diligence отходить от практики работы только с документами и выезжать на объекты, изучать ситуацию в полевых условиях. «При такой работе количество ваших клиентов и размер вашего гонорара только увеличатся», — заверила присутствующих г-жа Крыжановская.