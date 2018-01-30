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Евросуд обязал РФ выплатить трем фигурантам «болотного дела» 35 тысяч евро

30 января 2018 года Источник:LB.ua

Европейский суд по правам человека обязал выплатить фигурантам «болотного дела» Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину в общей сумме 35 тыс. евро в качестве компенсации. Соответствующие решения опубликованы на сайте Евросуда.

А.Барабанов, А.Полихович и С.Зимин были приговорены к лишению свободы за участие в акции протеста 6 мая 2012 года.

А.Полиховичу и С.Зимину присудили по 12,5 тыс. евро, А.Барабанову — 10 тыс. евро.

Евросуд признал, что российские власти нарушили пункты 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 Конвенции (свобода собраний и объединений). Кроме того, Евросуд установил, что в отношении А.Полиховича и А.Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (запрещение пыток).

«Мы довольны вынесенным Евросудом решением и намерены просить Верховный суд РФ о пересмотре уголовного дела», — сказал адвокат Зимина Дмитрий Аграновский.

В 2014 году суд приговорил Андрея Барабанова к лишению свободы на три года и семь месяцев, Алексея Полиховича и Степана Зимина — на три с половиной года. А.Барабанов вышел на свободу в декабре 2015 года, А.Полихович был освобожден по УДО в октябре 2015 года, С.Зимин также вышел досрочно в июне 2015 года.

6 мая 2012 года в Москве прошла акция протеста против инаугурации Владимира Путина. На Болотной площади между участниками акции и полицейскими начались столкновения, в результате которых пострадали более 400 человек. В связи с массовыми беспорядками и нападениями на полицейских было возбуждено уголовное дело, получившее название «болотное дело».

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