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Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

В Киеве пройдет круглый стол «Легализация криптовалют на Украине»

В рамках Blockchain Fashion Conference, которая состоится 3-4 февраля в Legal High School, пройдет круглый стол «Легализация криптовалют на Украине». Задача круглого стола — выработать меморандум, который ляжет в основу законопроекта о криптовалютах на Украине.

Время проведения: 3 февраля c 12:00 до 14:30;

Место проведения: Coworking Platforma, (бизнес-центр «Леонардо», 4 этаж, ул. Богдана Хмельницкого, 19-21)

Формат: закрытое мероприятие для прессы (к участию в круглом столе допускаются покупатели Premium-абонемента участника Blockchain Fashion Conference, приобрести который можно на сайте).

Модератором выступит Станислав Подьячев ( Blockchain Lab).

Участники круглого стола: Виктория Тигипко,Нестор Дубневич, Мустафа Найем, Казбек Бектурсунов, Тимур Михайловский (управляющий партнер Blockchain Lab, co-founder в Blockchain Art Hackathon), Сергей Дзис (партнер юридической компании SDM), Алексей Жмеренецкий (системный аналитик, эксперт в сфере государственной политики, блогер), Рустам Колесник и другие.

Ожидаем подтверждения участия в круглом столе от Марка Гинзбурга, Константина Ярмоленко, Евгения Уткина (hi-tech холдинг KM Core), Алексея Мушака и др.

Детали на сайте.