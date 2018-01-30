Во вторник, 30 января, вступил в силу Закон Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» № 2168-VIII от 19.10.2017. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
«Подготовительный этап внедрения медицинской реформы идет еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы своевременно реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения», — сообщает Минздрав.
В министерстве подчеркнули, что уже идет создание Национальной службы здоровья Украины — национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. Планируется провести конкурс на должность главы НСЗУ и двух его заместителей. Полноценную работу НСЗУ начнет до июля.
Также начался процесс автономизации медучреждений — преобразования медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета. В Минздраве также обратили внимание руководителей медучреждений на важность ознакомления с законодательством и рекомендациями относительно процесса автономизации.
Для вхождения в реформу учреждение первичной медицинской помощи должно избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с Табелем технического оснащения.
Украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.
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