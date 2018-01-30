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Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

Spenser & Kauffmann консультирует китайскую компанию в связи с инвестиционным проектом на территории Украины

Spenser & Kauffmann выступила юридическим консультантом китайского инвестора YUYUE HOME TEXTILE СО. LTD — крупнейшей китайской текстильной компании, осуществляющей производство и переработку льна, а также производство и продажу текстильной продукции, — по вопросам корпоративного структурирования бизнеса на Украине.

Команда Spenser & Kauffmann консультировала YUYUE HOME TEXTILE в связи с созданием оптимальной структуры выхода на украинский рынок, корпоративным структурированием бизнеса, финансированием проекта и юридическим аудитом ряда объектов недвижимости в центре Киева для организации розничной сети.

YUYUE HOME TEXTILE планирует запуск розничной сети на Украине в течение 2018 — 2020 гг. и рассматривает Украину в качестве удобной площадки для развития бизнеса компании в европейском регионе.

Команда Spenser & Kauffmann, сопровождающая сделку, включала управляющего партнера Валентина Загария и партнера Игоря Чернышенко.