Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

Об особенностях проведения юридического due diligence рассказали лекторы LHS Александр Николайчик и Владимир Саенко

Лекция партнера ЮФ Sayenko Kharenko Владимира Саенко и советника ЮФ Sayenko Kharenko Александра Николайчика открыла очередной модуль Школы корпоративного права и M&A Legal High School — «Юридический аудит в M&A». Эксперты осветили нюансы проведения due diligence (DD) — сбора и анализа информации с целью оценки разнообразных рисков — и поделились со слушателями LHS советами, как «выжать» максимум из такого аудита.

Владимир Саенко рассказал о due diligence в историческом контексте и отметил особенности различных его вариаций, в частности full-scale DD и red-flag DD (зависит от того, хочет ли клиент провести полный аудит или же узнать об основных проблемах конкретного объекта), vendor DD и purchaser DD (отличия в том, кто заказывает аудит: продавец или покупатель). «Золотой век» due diligence пришелся еще на 2000 — 2008 годы, но будут ли и в дальнейшем юристы предоставлять услуги DD или же эту функцию сможет выполнять искусственный интеллект? По мнению г-на Саенко, различные программные решения не способны проанализировать проблему и определить риски, хотя могут стать полезными для организации работы юристов.

«Due diligence — это всегда ответы на вопросы, коммуникация с клиентом», — отметил Александр Николайчик. Поэтому важно четко определить scope — некую область, объем аудиторской работы, необходимой для достижения цели аудита при данных обстоятельствах. В частности, среди новых трендов — проверка наличия санкций, ведь они могут «убить» сделку, обратил внимание лектор. Определение рамок scope важно и для минимизации конфликтов в будущем, поскольку рекомендации, предоставленные по результатам аудита, могут не сработать. Конечно же, судиться по таким вопросам заказчику DD бессмысленно, но неудачный аудит — это удар по репутации юридической компании, которая его проводила.

Чтобы «выжать» максимум из аудита, Александр Николайчик советует юристам обращать внимание на scope и понимать запросы клиента, а особенно — цель заключения будущей сделки, по которой заказывается аудит; изучить индустрию и правила работы рынка, на котором проводится DD; определить время, затраты и организовать эффективную команду. Определяется scope изначально во взаимодействии с клиентом, но лучше учесть и возможность изменения его рамок в ходе проведения аудита. Лектор проиллюстрировал свои рекомендации примерами из практики проведения due diligence.