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КМУ обещает за пару лет быстрый интернет и цифровизацию

30 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Правительство планирует, что к 2020 году более 70-80% территории Украины будет покрыто широкополосным доступом в интернет. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя план цифровизации экономики Украины на Digital Talks с премьер-министром, сообщает Минэкономразвития.

«Для успешного «цифрового» скачка на Украине нужно обеспечить доступ к скоростному интернету. Это основа цифровой экономики. Еще надо усовершенствовать цифровое законодательство и сформировать цифровые компетенции граждан», — сказал он.

«Только 5,5 миллиона граждан имеют доступ к высокоскоростному интернету. К 2020 планируем иметь покрытие широкополосным доступом в интернет более 70-80% территории Украины. Для этого рассчитываем привлечь дополнительные инвестиции», — заявил С.Кубов.

Он отметил, что правительство вводит обязательность цифрового формата для всех новых решений государственных органов и органов местного самоуправления.

«Принцип «цифровой по умолчанию» позволит постепенно полностью перейти в цифровую плоскость и попрощаться с устаревшими привычками и методами работы», — сказал С.Кубов.

Он добавил: «Мы создаем координационный центр по цифровизации, проектные группы которого будут работать по отдельным направлениям цифровой трансформации, таким как общественная безопасность, образование, агросектор, здравоохранение, электронная демократия, безналичный расчет и многое другое».

«Благодаря цифровизации ВВП может дополнительно вырасти на 2% в 2019 году, + 3% в 2020 году, + 6% в 2021 году», — заявил министр экономического развития.

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