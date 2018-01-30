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Украина с 2018 года может перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин — Минздрав

30 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Украина с 2018 года может перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин, прогнозирует заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

«Срок производства вакцин — минимум 12 месяцев, а может быть и больше. Во всем мире сейчас существует дефицит вакцин как из-за ограниченного количества мощностей площадок производства, так и из-за больших объемов заказов. Развитые страны практикуют долгосрочное планирование закупки вакцин. Мы обсуждаем такую возможность для Украины и надеемся, что с 2018 года Украина перейдет на долгосрочное планирование на несколько лет вперед», — сказала она.

О.Стефанишина отметила, что для такого новшества могут потребоваться изменения Бюджетного кодекса и выразила надежду на поддержку в этом вопросе депутатского корпуса.

«Для этого есть политическая воля. Сейчас, когда у нас, к счастью, есть вакцины в стране, мы можем заказывать их на три года вперед. Кроме того, мы обязаны создать запас вакцин в размере 25%. Для этого надо менять законодательство. Внутри Минздрава такая политическая воля есть, она есть и со стороны премьер-министра. Надеюсь, народные депутаты нас поддержат», — сказала она.

По оценке заместителя министра, в целом процесс бюджетных закупок лекарств в настоящее время очень забюрократизирован, а одной из основных его проблем является отсутствие реестра пациентов и электронной системы учета лекарств.

«Еще когда я работала в пациентской организации («Пациенты Украины» — ред.), мы создали сайт, где пациент мог получить информацию о наличии препаратов в больнице. Мы хотим сделать подобную официальную государственную систему и открыть ее для пациентов. Я думаю, что это случится уже в ближайшее время. Мы начнем с крупных медучреждений и постепенно будем распространяться на области», — сказала она.

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