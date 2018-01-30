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НААУ: суд отменил госрегистрацию фейкового Совета адвокатов г.Киева

30 января 2018 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Постановлением Окружного административного суда г.Киева признаны противоправными регистрационные действия государственного регистратора об исключении из ЕГРПОУ сведений о председателе Совета адвокатов г.Киева Петре Рябенко.

Как сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, постановлением суда от 29 января 2018 года удовлетворено исковое заявление Петра Рябенко к государственному регистратору.

Суд также признал противоправными внесение в реестр вместо Петра Рябенко Инны Рафальской как руководителя юридического лица и Валентина Степьюка как подписанта юридического лица, а также внесение изменений в сведения о юридическом лице и дополнительной информации об осуществлении связи с юридическим лицом — Советом адвокатов г. Киева.

В соответствии с постановлением суда государственный регистратор обязан отменить незаконные регистрационные действия от 16 июня 2017 года.

Согласно Положению о Совете адвокатов г.Киева, председатель Совета адвокатов региона представляет НААУ как основателя САР перед субъектами государственной регистрации относительно проведения государственной регистрации изменений в сведения о САР, содержащиеся в ЕГРПОУ, по поручению председателя САУ, НААУ. Полномочия председателем НААУ, САУ третьим лицам не предоставлялись. В то же время государственным регистратором были осуществлены противоправные регистрационные действия вопреки требованиям Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», несмотря на запреты совершения регистрационных действий.

В судебном заседании были рассмотрены также результаты камеральной проверки частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, проведенной по адвокатским запросам Министерством юстиции. Проверка выявила нарушения закона при проведении упомянутых регистрационных действий. В результате нотариусу временно заблокирован доступ к ЕГРПОУ сроком на 1 месяц.

Министерство юстиции было привлечено к иску в качестве третьей стороны, на стороне истца третьими сторонами выступили НААУ и Совет адвокатов г.Киева.

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Комментарии:»

ох 30 января 2018 года 12:23 #

В Украине: НААУ. САУ с председателем без каких-либо прав и членами, ревкомиссия с председателем и членами, ВКДКА с председателем и членами, ревкомиссия с председателем и членами.
В каждой области: Совет адвокатов с председателем без каких-либо прав и членами, ревкомиссия с председателем и членами, КДКА с председателем без каких-либо прав, дисциплинарная палата с председателем и членами, квалификационная палата с председателем и членами, ревкомиссия с председателем и членами.
И все хочУт кУ-кУшать за счет адвокатских взносов.
Читаешь проект закона об адвокатуре в редакции президента и видишь, что вас предусмотрено еще больше. Одно только преимущество-тайные выборы. Все остальное еще хуже, чем в действующем законе. Даже взносы теперь не ограничиваются каким-то размером. Видимо готовятся новые "нужные" люди на руководителей, а им нужны зарплаты.
Все хочУт руководить, но никто не хочет работать.
Ребята, не многовато ли вас, может вас надо бы подсократить.

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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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