Сегодня 30 января 2018 года, 20:48

НААУ: суд отменил госрегистрацию фейкового Совета адвокатов г.Киева

Постановлением Окружного административного суда г.Киева признаны противоправными регистрационные действия государственного регистратора об исключении из ЕГРПОУ сведений о председателе Совета адвокатов г.Киева Петре Рябенко.

Как сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, постановлением суда от 29 января 2018 года удовлетворено исковое заявление Петра Рябенко к государственному регистратору.

Суд также признал противоправными внесение в реестр вместо Петра Рябенко Инны Рафальской как руководителя юридического лица и Валентина Степьюка как подписанта юридического лица, а также внесение изменений в сведения о юридическом лице и дополнительной информации об осуществлении связи с юридическим лицом — Советом адвокатов г. Киева.

В соответствии с постановлением суда государственный регистратор обязан отменить незаконные регистрационные действия от 16 июня 2017 года.

Согласно Положению о Совете адвокатов г.Киева, председатель Совета адвокатов региона представляет НААУ как основателя САР перед субъектами государственной регистрации относительно проведения государственной регистрации изменений в сведения о САР, содержащиеся в ЕГРПОУ, по поручению председателя САУ, НААУ. Полномочия председателем НААУ, САУ третьим лицам не предоставлялись. В то же время государственным регистратором были осуществлены противоправные регистрационные действия вопреки требованиям Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», несмотря на запреты совершения регистрационных действий.

В судебном заседании были рассмотрены также результаты камеральной проверки частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, проведенной по адвокатским запросам Министерством юстиции. Проверка выявила нарушения закона при проведении упомянутых регистрационных действий. В результате нотариусу временно заблокирован доступ к ЕГРПОУ сроком на 1 месяц.

Министерство юстиции было привлечено к иску в качестве третьей стороны, на стороне истца третьими сторонами выступили НААУ и Совет адвокатов г.Киева.