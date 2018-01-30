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В Киеве в программе «Доступные лекарства» принимают участие более 300 аптек

30 января 2018 года Источник:УНИАН

В программе «Доступные лекарства» принимают участие уже более 300 аптек столицы. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

«Программа «Доступные лекарства» дает возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям:сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа», — напомнила В.Гинзбург.

«Механизм работы программы следующий: государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, относительно которого подана заявка на участие в программе «Доступные лекарства». То есть такой препарат пациент сможет получить бесплатно. Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной и розничной ценой выбранного препарата», — пояснила она.

Г-жа Гинзбург отметила, что благодаря проведенной работе с начала года к участию в программе «Доступные лекарства» уже присоединились 20 субъектов хозяйствования.

«Сейчас в более чем 300 аптеках столицы киевляне могут реализовать рецепты по программе. В дальнейшем перечень фармацевтических учреждений будет увеличиваться. Следите за обновлением информации на официальном сайте Департамента здравоохранения», — сказала В.Гинзбург.

Также она напомнила, что для участия в программе «Доступные лекарства» необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства. В КГГА напоминают, что правительственная программа «Доступные лекарства» введена в Киеве с апреля 2017 года. В Реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины в прошлом году были внесены для реализации 198 лекарственных средств. С 22 января 2018 года Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в программу «Доступные лекарства» — утвержден новый реестр, содержащий новые международные непатентованные названия: «Лозартан», «Глибенкламид» — и включающий 239 лекарственных препаратов.

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Автор 30 января 2018 года 12:43 #

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