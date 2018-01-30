Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

Компетентность пограничного контроля на Украине стала одной из самых высоких в мире — МВД

Зарубежные коллеги поставили очень высокие оценки украинской системе пограничного контроля. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в ходе сегодняшней итоговой коллегии Госпогранслужбы.

«Руководитель ваш сказал, что главное задание прошлого года — безвизовый режим и биометрический контроль — выполнено. И по большому счету вы сделали свое дело хорошо. Очень хорошо. У специалистов были сомнения, у нас был цейтнот и с точки зрения финансового, и с точки зрения временного фактора. Но каждый на своем месте сделал свою работу. Это очень важно, что каждый на своем месте сделал свою работу хорошо. И все те инспектора, которые у нас были, все коллеги зарубежные, которые смотрели нашу систему, поставили нам очень высокие оценки за эту работу... Достаточно сказать, что, например, Украина вошла в пятерку стран по обработке запросов и контрольных функций с «Интерполом». То есть компетентность действий пограничного контроля на Украине стала одной из самых высоких в мире. Это говорит о процедурах и о технической оснащенности», — сказал министр внутренних дел.