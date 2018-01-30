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Зарплаты украинцев за год выросли на 35,5%

30 января 2018 года Источник:Finance.Ua

За год средний размер заработной платы на Украине вырос на 35,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8 777 грн, что в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 200 грн). По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 17,4%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2016 года) — на 35,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс реальной заработной платы в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года составил 116,2%, а относительно декабря 2016 года — 118,9%.

Наибольшие средние заработные платы в декабре 2017 года получали киевляне — 14 035 грн, следом за ними идут жители Донбасса — 9 886 грн. Высокий уровень заработных плат также отмечался у жителей Николаевской (8 828 грн), Киевской (8 719 грн), Запорожской (8 305 грн), Одесской (8 297 грн), Днепропетровской (8 247 грн) и Закарпатской областей (8 127 грн).

Напомним: в ноябре 2017 года зарплаты киевлян выросли на 29,2% до 11 643 грн по сравнению с ноябрем 2016 года и на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Комментарии:»

Автор 30 января 2018 года 12:42 #

Жесть, что ж это за киевляне такие, у которых официальные зарплаты таких размеров...

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