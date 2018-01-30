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Сегодня 30 января 2018 года, 20:47

В «Киевэнерго» сообщили размер долга за тепло

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией «Киевэнерго» по состоянию на 1 января 2018 года составила 4,7 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеет население и жилищно-эксплуатационные организации столицы — 2,6 миллиарда гривен и 795 миллионов гривен соответственно.

Отмечается, что задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,9 миллиарда гривен, долг за горячую воду — 0,75 миллиарда гривен.

Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 946,4 миллиона гривен.

Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 миллиона гривен.

«Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,7 миллиона гривен) и Деснянском (389,8 миллиона гривен) районах», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Святошинского района — 3,1 тысячи гривен.

Отмечается, что компания применяет все предусмотренные действующим законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные клиентами услуги.