Blockchain Fashion Conference — это серия конференций, посвященная связи и совместному развитию индустрии моды и инновационных технологий. Внимание гостей и спикеров будет сконцентрировано на технологии блокчейна, криптовалютах и возможностях их интеграции в fashion-индустрию.
Blockchain Fashion Conference — инновационная площадка для решения проблем fashion-индустрии с помощью blockchain-технологии. Участники получат уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами Украины и мирового сообщества, а также узнать, что нового ждет fashion-индустрию в будущем году.
3 февраля, суббота
(High Legal School, бизнес-центр «Леонардо», 2 этаж)
14:00–14:45 — регистрация
14:45–15:00 — приветственное обращение Станислава Подъячева
15:00–15:45 — панельная дискуссия «Потребности индустрии уже изменились. Комьюнити-менеджер», Казбек Бектурсунов, Eddie Mullon, David Hadida
15:45–16:20 — Галина Матвийчук: «C&Buy by Corner — I WANT IT NOW»
16:20–17:00 - Eric Klein: «NKOR: new standard for verification and distribution of digital data»
17:00–17:15 — coffee break
17:15–17:50 — Нестор Дубневич: «Какие законы о криптовалюте будет модно принимать в 2018-м»
17:50–18:25 — Алексей Жмеренецкий: «Блокчейн как инфраструктура креативной экономики»
18:25–19:00 — Jillian Godsi: «Blockchain — the marriage of technology and fashion»
19:00–19:20 — coffee break
19:20–20:00 — панельная дискуссия: «Место Fashion-индустрии в децентрализованной экономике», Жмеренецкий, Дубневич, Jillian Godsil.
4 февраля, воскресенье
(High Legal School, бизнес-центр «Леонардо», 2 этаж)
11:00–11:30 — регистрация
11:30–12:05 — Nora Gherbi: «The Blockchain revolution and the dawn of a more caring fashion industry»
12:05–12:40 — Lorenzo Albrighi: «Lablaco: Fashion System Digitalization»
12:40–13:15 — TBA
13:15–13:45 - coffee break
13:45–14:20 — Денис Лавникевич: «Taler — первая белорусская криптовалюта. История создания, встреченные трудности, имплементация талера в экономику страны, практика использования. Уникальный кейс»
14:20–14:55 — Сергей Лавриненко: «Сколько стоит криптовалюта на самом деле? Бесценок vs бесценность»
14:55–15:30 — coffee break
15:30–16:05 — Asam Kareem Malik: «Solution to all the problems in Fashion which is Verge Currency powered by»
16:05–16:40 — TBA
16:40–17:15 — Ксения Житомирская: «Токенизация и реальность?»
17:15–18:00 — панельная дискуссия: Житомирская, Asam Kareem Malik
В рамках Blockchain Fashion Conference пройдет круглый стол на тему «Законодательное регулирование криптовалют». Ведущие юристы и блокчейн-специалисты получат возможность обсудить актуальные вопросы с представителями власти.
Все детали на сайте.
E-mail: info.fashioncoin@gmail.com
Контактный номер: +38 097 244 70 44
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: