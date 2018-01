Сегодня 29 января 2018 года, 20:39

3-4 февраля в рамках Blockchain Fashion Week: Kiev Fashion Days FW18/19 состоится Blockchain Fashion Conference

Blockchain Fashion Conference — это серия конференций, посвященная связи и совместному развитию индустрии моды и инновационных технологий. Внимание гостей и спикеров будет сконцентрировано на технологии блокчейна, криптовалютах и возможностях их интеграции в fashion-индустрию.

Blockchain Fashion Conference — инновационная площадка для решения проблем fashion-индустрии с помощью blockchain-технологии. Участники получат уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами Украины и мирового сообщества, а также узнать, что нового ждет fashion-индустрию в будущем году.

Программа Blockchain Fashion Conference

3 февраля, суббота

(High Legal School, бизнес-центр «Леонардо», 2 этаж)

14:00–14:45 — регистрация

14:45–15:00 — приветственное обращение Станислава Подъячева

15:00–15:45 — панельная дискуссия «Потребности индустрии уже изменились. Комьюнити-менеджер», Казбек Бектурсунов, Eddie Mullon, David Hadida

15:45–16:20 — Галина Матвийчук: «C&Buy by Corner — I WANT IT NOW»

16:20–17:00 - Eric Klein: «NKOR: new standard for verification and distribution of digital data»

17:00–17:15 — coffee break

17:15–17:50 — Нестор Дубневич: «Какие законы о криптовалюте будет модно принимать в 2018-м»

17:50–18:25 — Алексей Жмеренецкий: «Блокчейн как инфраструктура креативной экономики»

18:25–19:00 — Jillian Godsi: «Blockchain — the marriage of technology and fashion»

19:00–19:20 — coffee break

19:20–20:00 — панельная дискуссия: «Место Fashion-индустрии в децентрализованной экономике», Жмеренецкий, Дубневич, Jillian Godsil.

4 февраля, воскресенье

(High Legal School, бизнес-центр «Леонардо», 2 этаж)

11:00–11:30 — регистрация

11:30–12:05 — Nora Gherbi: «The Blockchain revolution and the dawn of a more caring fashion industry»

12:05–12:40 — Lorenzo Albrighi: «Lablaco: Fashion System Digitalization»

12:40–13:15 — TBA

13:15–13:45 - coffee break

13:45–14:20 — Денис Лавникевич: «Taler — первая белорусская криптовалюта. История создания, встреченные трудности, имплементация талера в экономику страны, практика использования. Уникальный кейс»

14:20–14:55 — Сергей Лавриненко: «Сколько стоит криптовалюта на самом деле? Бесценок vs бесценность»

14:55–15:30 — coffee break

15:30–16:05 — Asam Kareem Malik: «Solution to all the problems in Fashion which is Verge Currency powered by»

16:05–16:40 — TBA

16:40–17:15 — Ксения Житомирская: «Токенизация и реальность?»

17:15–18:00 — панельная дискуссия: Житомирская, Asam Kareem Malik

В рамках Blockchain Fashion Conference пройдет круглый стол на тему «Законодательное регулирование криптовалют». Ведущие юристы и блокчейн-специалисты получат возможность обсудить актуальные вопросы с представителями власти.

Все детали на сайте.

E-mail: info.fashioncoin@gmail.com

Контактный номер: +38 097 244 70 44