Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Чем больше юридическая компания соответствует внутренним комплаенс-процедурам иностранного клиента, тем выше ее шансы на получение контракта — советник ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Смирнов

Заключительная лекция модуля «Уголовно-правовая защита бизнеса» Школы судебной практики Legal High School была посвящена вопросу взаимодействия с иностранными клиентами. Об особенностях защиты зарубежных клиентов на примере реального проекта (case study) рассказал советник ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Смирнов.

В глазах иностранных компаний, по словам лектора, Украина находится в зоне чрезвычайного риска: они опасаются нюансов работы национальной судебной системы и правоохранительных органов, перманентно меняющихся политических реалий и т.д. Именно поэтому крупные транснациональные компании очень тщательно подходят к выбору юридического советника в нашей стране, обращая внимание в первую очередь на репутацию юрфирмы (в том числе на ее позицию в иностранном юридическом рейтинге) и наличие у нее опыта работы с международными проектами. «Чем больше юридическая компания соответствует внутренним комплаенс-процедурам иностранного клиента, тем выше ее шансы на получение контракта», — делится наблюдениями Сергей Смирнов. Как отмечалось, внутренняя политика иностранной компании в большинстве случаев содержит такой набор базовых требований: соблюдение прав человека; запрет на принудительный детский труд и дискриминацию; наличие комплаенс-процедур, ограничений по PR.

Говоря о специфике услуг в сфере защиты иностранных клиентов, Сергей Смирнов выделил самые востребованные опции: это защита в уголовных производствах (преимущественно топ-менеджмента); internal investigations (внутренние расследования); тренинги, инструктаж, разработка внутренних положений; проверки; антикоррупционный комплаенс. На примере конкретного кейса в формате интерактивного общения с аудиторией лектор проанализировал реальный сюжет уголовного преследования иностранного клиента и назвал наиболее эффективные способы защиты. Самым действенным в этом случае оказался ряд обращений: к народному депутату, к АСС, в офис бизнес-омбудсмена, в посольство.