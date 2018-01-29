Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Новый механизм выплаты субсидий заблокировал расчеты между государством и предприятиями — Минрегионстрой

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что разработанный Министерством финансов механизм монетизации субсидий для предприятий, которые предоставляют услуги по поставке электричества, природного газа и других жилищно-коммунальных услуг, фактически заблокировал расчеты по субсидиям между государством и предприятиями. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Ситуация, которая сейчас возникла с возмещением предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, объединениям сособственников многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, требует немедленного реагирования со стороны Министерства финансов. Новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие приказом Минфина от 4 января текущего года, фактически заблокировал расчеты по всей Украине. Предприятия отрасли, ОСМД/ЖСК не должны становиться заложниками ситуации — в этом заключается принципиальная позиция Минрегионстроя», — говорится в сообщении.

Согласно протоколу совещания, проведенного в Минрегионстрое 26 января, вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко дал поручение Минфину откорректировать новый механизм возмещения льгот и субсидий.

В частности, Минфин должен отменить требование относительно целевого использования средств за предоставленные льготы и субсидии для предприятий, оказывающих услуги по содержанию домов, придомовых территорий, ОСМД и ЖСК.

Также нужно разграничить требования верификации получателей льгот и субсидий и требований, по которым предоставляется возмещение данных льгот и субсидий.

Кроме того, Г.Зубко поручил Минфину отсрочить до конца текущего отопительного сезона применение предприятиями ЖКХ реестра объема потребленных энергоносителей и предоставленных услуг и реестра сумм, подлежащих перечислению за счет субвенции из местных бюджетов.

В сообщении Минрегионстроя отмечается, что Минфин не согласовал новый механизм выплаты субсидий с Минрегионстроем и Минсоцполитики.