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Бизнесу разрешили продавать иностранную валюту через любой банк

29 января 2018 года Источник:Динай

Национальный банк Украины упростил условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке, предусмотрев право подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке). Об этом идет речь в постановлении №7 от 25.01.2018 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

В то же время уточнены сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. По-прежнему уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке. НБУ дополнительно предположил, что в случае если средства для продажи, которые перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.

Такие новации от главного банковского регулятора позволят предоставить бизнесу широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты.

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