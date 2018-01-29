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Сегодня 29 января 2018 года, 20:39

Обновлен справочник типов объектов налогообложения для заполнения формы №20-ОПП

Согласно приказу Министерства финансов Украины №39 от 06.10.2017, внесены изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов.

Рекомендуемый справочник типов объектов налогообложения, как того требует п. 8.7 Порядка, с изменениями обнародован на официальном веб-сайте ГФС Украины. Обновленный справочник дополнен только одной позицией 702 «Стоматологический центр».

Отметим, что в случае отсутствия в справочнике соответствующих типов объекта налогообложения, подходящих по назначению (например, жилое или нежилое помещение, ОСМД и т.д.), налогоплательщику необходимо выбрать тот тип объекта налогообложения, который по своему функциональному назначению наиболее соответствует понятию. Указанную позицию озвучили фискалы в подкатегории 119.11 ЗІР.

Напомним, что изменения в форму №20-ОПП внесены приказом Минфина №39 от 06.10.2017.