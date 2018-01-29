ADER HABER Brand Party: презентация нового юридического бренда

25 января состоялась вечеринка в честь презентации нового бренда — ADER HABER. Гостями ADER HABER Brand Party стали представители ведущих национальных и международных компаний и лидеры юридического сообщества.
Юрий Петренко, управляющий партнер ADER HABER, представил команду специалистов, которая привела компанию к успеху и признанию: партнеров Татьяну Данильцеву и Александру Федотову, советников Татьяну Харебаву, Татьяну Иванович, Виталию Каргову, Марину Томаш, Алексея Соломко, Андрея Гвоздецкого и Петра Малечека. Под руководством этих лидеров компания планирует реализовать смелые и прогрессивные идеи.
«Команда профессионалов ADER HABER уверенно выходит на юридический рынок с новыми целями и идеями. Успешный бизнес клиента — наша ключевая задача. Мы создали смелый и вдохновляющий бренд для наших надежных партнеров и видим будущее плодотворное сотрудничество именно в нем», — уверенно заявил Юрий Петренко в обращении к гостям с 3D-экрана.
Компания также объявила о новом слогане — ADER HABER. LAW & MORE.
Ведущими мероприятия были Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а изюминкой вечера стало выступление группы THE HARDKISS.
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