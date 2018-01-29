Сегодня 29 января 2018 года, 20:39

О новых инструментах давления на бизнес слушателям LHS рассказал партнер АО AVER LEX Артем Дроздов

«Новым» инструментам давления на бизнес посвятил свою лекцию в рамках сегодняшнего модуля Школы судебной практики Legal High School партнер АО AVER LEX Артем Дроздов.

Давление на бизнес, как подчеркнул лектор, это ряд мер, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом (УПК) Украины, призванных принудить компанию, ее отдельных должностных лиц, собственников совершить те или иные действия или же воздержатся от совершения этих действий (например, от участия в тендере, сделке, от защиты своих бизнес-интересов). Артем Дроздов назвал шесть основных причин попадания компании в поле зрения правоохранителей: 1) реальное расследование резонансных уголовных производств; 2) захват корпоративных прав или активов предприятия; 3) принуждение к исполнению гражданско-правовых договоров либо к их заключению; 4) личное обогащение правоохранителей; 5) борьба за нематериальные активы; 6) наполнение бюджета. Также он рассказал о субъектах, использующих инструменты давления на бизнес (это Нацполиция, прокуратура, Служба безопасности Украины, органы налоговой и Национальное антикоррупционное бюро Украины), и о классических схемах их работы.

Существующие инструменты давления на бизнес Артем Дроздов условно разделил на «менее весомые» (определения суда о выемке финансово-хозяйственных документов; запросы контрагентам и т.д.) и «более весомые». К числу последних относятся: «одновременные» обыски, тотальный допрос всех сотрудников, объявление о подозрении в совершении преступления, задержание в порядке статьи 208 УПК Украины и последующее избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или несоразмерной суммы залога. Современным трендом в их использовании преподаватель LHS назвал тот факт, что досудебное расследование уголовных производств (особенно, когда речь идет о «резонансных» делах) зачастую переходит в публичную плоскость: посредством СМИ и социальных сетей формируется мнение о виновности лица в совершении преступления.

Лектор LHS также акцентировал внимание на последних новеллах УПК Украины, в частности, на изменениях, внесенных в соответствии с недавно принятым Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». Речь идет о введении обязательной видеофиксации во время проведения обыска, а также при рассмотрении ходатайств следственным судьей (за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий). Соответствующая видеозапись, обеспеченная следователем, прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В этом случае Артем Дроздов советует не питать особых иллюзий и не надевать «розовые очки», поскольку теория часто расходится с практикой: из видеозаписи проведения обыска «нечаянно» может исчезнуть очень важный эпизод (например, момент изъятия вещей или документов).

Завершающую часть лекции спикер посвятил механизмам защиты от давления, рассказав о комплексе действий, которые в своей совокупности призваны максимально обезопасить бизнес от посягательств со стороны правоохранительных органов. «Нужно определить потенциально рисковые направления деятельности компании, разработать план действий в случае развития той или иной неблагоприятной ситуации, усовершенствовать навыки участия сотрудников в процессуальных действиях», — рекомендует Артем Дроздов.