Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

КМУ урегулировал вопросы оплаты труда работников судов, органов и учреждений системы правосудия

Правительство урегулировало вопросы оплаты труда работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия. Об этом идет речь в обнародованном постановлении КМУ от 25 января 2018 года № 24 «Об упорядочении структуры заработной платы работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2018 году».

С целью упорядочения в 2018 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов (государственных служащих, работников патронатной службы, работников государственных органов, которые выполняют функции обслуживания судов, органов и учреждений системы правосудия) правительством принято постановление Кабинета Министров Украины от 25.01.2018 № 24 «Об упорядочении структуры заработной платы работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2018 году».

Правительством среди других изменений внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 24.05.2017 № 358 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия» путем повышения должностных окладов государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия по группам оплаты труда.

Так, должностной оклад:

• помощника судьи местного суда будет составлять 7900 грн (сейчас 6063 грн);

• апелляционного суда — 9600 грн (сейчас 7579 грн);

• секретаря судебного заседания местного суда — 3500 грн (сейчас 2649 грн);

• апелляционного суда — 4400 грн (сейчас 3352 грн);

• судебного распорядителя местного суда — 2643 грн (сейчас 2000 грн);

• апелляционного суда — 3600 грн (сейчас 2750 грн).

Кроме того, предусмотрено, что должностные оклады государственных служащих секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, аппарата Верховного Суда (Верховного Суда Украины), высших специализированных судов, ГСА Украины повышаются на 25%.

Новеллой является дополнение схемы должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия по группам оплаты труда примечанием, что должностные оклады государственных служащих апелляционных и местных судов, территориальных управлений

ГСА Украины, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, предусмотренные в этой схеме, повышаются на 20%.

Внесение изменений в схемы должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия по группам оплаты труда, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 24.05.2017 № 358 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия» является одним из возможных путей решения проблемы надлежащего уровня материального обеспечения государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия с целью профессионального исполнения ими должностных обязанностей, поощрения к результативной, эффективной, добропорядочной и инициативной работе в системе правосудия, создания надлежащих условий для функционирования судов, гарантированных Конституцией Украины.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2018 года.