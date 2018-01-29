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Киберполиция Украины поддержала идею легализации криптовалют

29 января 2018 года Источник:LB.ua

Киберполиция Украины поддержала идею легализации криптовалют. Ведомство считает, что по своим признакам криптовалюты могут считаться электронными деньгами (единица стоимости, которая хранится на электронном устройстве и принимается как средство платежа). Об этом говорится на сайте полиции.

«Несмотря на то, что по своей сути существование и оборот криптовалют базируются на основах финансовой пирамиды, киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты на Украине, а также процесса ее майнинга (по меньшей мере, приравнивания ее к электронным деньгам). Также поддерживается и идея использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах», — заявили киберполицейские.

Глава Киберполиции Украины Сергей Демидюк считает, что это позволит обложить налогом операции купли-продажи криптовалют и создать легальные криптобиржи и криптообменники.

Сейчас, когда криптовалюты на Украине находятся вне пределов легального поля, их активно используют злоумышленники для анонимизации своих действий, а обычные граждане все чаще становятся жертвами мошенников, не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.

С.Демедюк добавил, что все операции с криптовалютой на Украине должны проводиться с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, так как основной проблемой правоохранительных органов является именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность, а значит, и определение его потерпевшим.

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